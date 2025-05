A cura di AdnKronos

Marco Bezzecchi conquista il Gp di Gran Bretagna di MotoGp a Silverstone e riporta l'Aprilia alla vittoria. Il pilota italiano ha la meglio sui leader del mondiale nella seconda partenza dopo che la gara era ripresa in seguito alla bandiera rossa esposta al secondo giro per una macchia d'olio in pista. I fratelli Marquez, Alex e Marc erano caduti entrambi ma hanno potuto riprendere la gara con la nuova partenza.

Quartararo riparte bene e va in testa, ma è poi costretto al ritiro a 7 giri dalla fine per problemi tecnici mentre era in testa al Gp con 4 secondi di vantaggio su Bezzecchi. Gara sfortunata anche per Pecco Bagnaia, che prima va lungo in curva e poi cade ed è costretto al ritiro. Alla fine ne approfitta Bezzecchi che si impone davanti a Johann Zarco e Marc Marquez, che vince la battaglia con Morbidelli e allunga ulteriormente in classifica su Bagnaia e sul fratello Alex che chiude quinto alle spalle del'italiano. A chiudere la top ten Acosta, Miller, Marini, Aldeguer e Di Giannantonio.