A cura di AdnKronos

"Il mio futuro? Si saprà prima del Mondiale per club". Igor Tudor ha portato la Juventus in Champions League e ora mette fretta al club bianconero. L'allenatore croato, in panchina negli ultimi 3 mesi dopo l'esonero di Thiago Motta, aspetta news prima del Mondiale per club in programma a giugno.

"Ci vedremo presto con la società e si deciderà. Eravamo tutti concentrati sulle partite, non volevo neanche parlare di futuro: ora c'è il Mondiale per club, ma si risolverà tutto prima", dice Tudor prima a Sky e poi a Dazn. "Con due-tre colpi mirati che danno esperienza e peso questa squadra può migliorare, ci vuole un numero di giocatori di una certa età, siamo un po' verdi", aggiunge Tudor.