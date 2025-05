A cura di AdnKronos

Jannik Sinner si prepara all'esordio al Roland Garros. Oggi, lunedì 26 maggio, il numero uno al mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech nel primo turno dello Slam francese. I due si sfideranno per la quarta volta e la curiosità è che Sinner ha superato il transalpino in due dei tre precedenti. L'ultimo confronto, vinto dall'azzurro in due set, all'Atp Cup del 2022.

Ma chi è Arthur Rinderknech? Classe '95, figlio del direttore di un circolo tennis di Parigi e dell'ex tennista Virginie Paquet, il francese si divertì per anni con tennis e calcio: da piccolo, i genitori lo iscrissero al Co Vincennes, club in cui si formò anche l'ex Juve Matuidi. Dopo aver praticato i due sport in contemporanea, intorno ai 14 anni fu chiamato alla scelta e optò per la racchetta.

Poi, per tenere insieme sport e studio, Rinderknech si trasferì in America per frequentare la Texas A&M University, la quarta università più importante degli States. "Sentivo che era la scelta migliore - le sue parole in un'intervista del 2022 al sito dell'Atp -. Non ero il più bravo tra gli juniores. Volevo continuare a giocare a tennis, non solo andare a scuola, e negli Stati Uniti potevo fare entrambe le cose". Dopo la laurea alla Mays Business School nel 2018, Rinderknech cominciò a fare sul serio con il tennis. Risultati? I primi titoli Challenger, vinti a Rennes e Calgary.

Il primo titolo Atp arrivò invece ad Adelaide, nel 2022, anno a cui si lega anche il suo best ranking (42). A livello Slam, l'anno scorso ha centrato per la prima volta un terzo turno (agli Us Open). Nei Masters 1000, il suo miglior risultato è un terzo turno centrato a Montreal sempre nel 2024. Al momento, Rinderknech è il numero 75 del ranking Atp.