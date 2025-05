A cura di AdnKronos

C'è un 'nemico' per Mario Balotelli nel calcio? "Se proprio devo fare un nome...". A Belve, nella puntata del 27 maggio, l'attaccante risponde alle domande di Francesca Fagnani e, almeno in parte, vuota il sacco. "Chi non sopporto in campo? Sono troppi...", dice sorridendo. Messo alle strette, Balotelli accetta di fare un nome: "Brendand Rodgers, ex allenatore del Liverpool, mi sta troppo antipatico", ammette Supermario, che ai reds ha vissuto una parentesi poco brillante nella stagione 2014-2015, con Rodgers in panchina.

"Tra i calciatori c'è chi non posso vedere? Sì, non faccio i nomi... Non faccio queste cose", dice Balotelli. "Gli amici? Ho un ottimo rapporto con Boateng, Neymar, Materazzi... Marco mi ha picchiato? Non è vero, ha detto una cazzata...", dice. Tra i tanti aneddoti relativi alle 'balotellate', spicca quella legata al racconto di José Mourinho. Balotelli, unico attaccante a disposizione dell'Inter, viene ammonito nel primo tempo di un match chiave di Champions League. Mourinho passa l'intervallo a catechizzare il giocatore: "Non farti ammonire". Pronti, via e Balotelli rimedia subito il secondo giallo in avvio di ripresa: espulso. "Lui racconta sempre questa storia qua, ma José non racconta che al ritorno ho segnato un gol e ho fatto un assist", puntualizza.