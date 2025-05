A cura di AdnKronos

Novak Djokovic torna in campo al Roland Garros 2025. Il tennista serbo sfida oggi, giovedì 29 maggio, il francese Corentin Moutet, numero 73 del mondo, nel secondo turno del torneo parigino, il secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner lo scorso gennaio. All'esordio a Parigi Nole ha battuto lo statunitense McDonald in tre set, mentre Moutet ha vinto il derby francese con Tabur.

Il match tra Djokovic e Moutet è in programma oggi, giovedì 29 maggio, ed è il terzo match in programma sul Suzanne-Lenglen a partire dalle 11. Probabile quindi che l'inizio della partita non sia prima delle ore 16. I due si sono affrontati in due precedenti, con Djokovic che conduce con il parziale di 2-0. L'ultimo incontro risale agli Internazionali d'Italia dello scorso anno, quando al secondo turno Nole si impose in due set.

Djokovic-Moutet, così come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.