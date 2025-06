A cura di AdnKronos

Luciano Spalletti 'esonerato', il commissario tecnico dice addio alla Naziona.e. "Il presidente Gravina mi ha comunicato ieri sera che sarò sollevato dall'incarico di ct della Nazionale", dice Spalletti, in conferenza stampa a Coverciano, alla vigilia del match contro la Moldavia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma domani a Reggio Emilia. Il ct sarà in panchina domani. "Io non volevo mollare", dice Spalletti, silurato dopo la sconfitta per 3-0 incassata venerdì a Oslo contro la Norvegia.