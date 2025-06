A cura di AdnKronos

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter. Oggi, lunedì 9 giugno, il club nerazzurro ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex difensore, nell'ultima stagione al Parma, che ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2027, succedendo così a Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all'Al Hilal. "FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club nerazzurro", si legge nel comunicato pubblicato sul sito nerazzurro.

In mattinata era arrivato l'addio ufficiale al Parma, che lo aveva salutato sui propri canali ufficiali: "Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera".

Dopo il no del Como per Fabregas, da sempre prima scelta di Marotta, l'Inter ha virato con decisione su Chivu, che con i ducali è riuscito a raggiungere la salvezza chiudendo il campionato al 16esimo posto con 36 punti. Chivu tornerà quindi a San Siro dopo aver vestito la maglia dell'Inter per sette anni, dal 2007 al 2014, e aver iniziato ad allenare proprio nel settore giovanile nerazzurro. Il primo impegno dell'allenatore romeno sarà quindi il Mondiale per Club, in programma da sabato 14 giugno a domenica 13 luglio, in cui l'Inter esordirà martedì 17 giugno contro i messicani del Monterrey.