A cura di AdnKronos

Torna in campo l'Italia. La Nazionale azzurra sfida oggi, lunedì 9 giugno, la Moldavia nella seconda giornata del girone I, valido per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La squadra di Luciano Spalletti, che ha annunciato ieri in conferenza stampa di essere stato esonerato dal presidente Figc Gravina, è reduce dalla pesante sconfitta d'esordio nel gruppo di Oslo contro la Norvegia, che si è imposta per 3-0 grazie alle reti di Sorloth, Nusa e Haaland.

E proprio la debacle scandinava sarebbe la causa della drastica decisione dei vertici della Federazione, che hanno deciso di separarsi dall'ex tecnico del Napoli, che quindi contro la Moldavia vivrà la sua ultima partita da ct. Fondamentale, in ogni caso, per l'Italia vincere per non peggiorare un percorso che appare già compromesso, con il secondo posto nel girone che varrebbe l'accesso ai playoff, mentre la prima classificata volerà direttamente alla fase a gironi della rassegna iridata in programma in Stati Uniti, Messico e Canada.

La sfida tra Italia e Moldavia è in programma oggi, lunedì 9 giugno, alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco le probabili formazioni:

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Ranieri; Cambiaso, Ricci, Tonali, Dimarco; Frattesi, Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti

Moldavia (5-4-1): Avram; Cojocaru, Posmac, Baboglo, Mudrak, Reabciuk; Caimacov, Motpan, Rata, Ionita; Nicolaescu. Ct. Clescenco

Italia-Moldavia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Il match della Nazionale sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.