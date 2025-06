A cura di AdnKronos

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Il fuoriclasse portoghese, anche ieri domenica 8 giugno in gol in finale di Nations League, ha svelato dove giocherà il prossimo anno dopo le tanti voci di mercato che lo volevano lontano dall'Arabia Saudita: "Praticamente non cambierà nulla, resto all'Al-Nassr", ha detto l'ex attaccante, tra le altre, della Juventus, dopo il trionfo ai calci di rigore contro la Spagna.

Ronaldo non parteciperà quindi alla prima edizione del nuovo, e ricchissimo, Mondiale per Club, al via il prossimo 14 giugno negli Stati Uniti: "Non è importante per me partecipare al Mondiale per Club, conta solo la Nazionale. Ci sono stati molti contatti comunque con le squadre che vi partecipano, ho ricevuto tanti inviti, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò". Ronaldo ha poi commentato l'ipotesi ritiro: "Sono ovviamente più vicino alla fine della mia carriera quindi devo godermi ogni momento, ma se non mi faccio male gravemente, continuo a giocare".