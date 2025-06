A cura di AdnKronos

Oggi, mercoledì 11 giugno, l'Italia scende in campo negli Europei Under 21. La Nazionale guidata da ct Carmine Nunziata affronta la Romania nella prima giornata del girone A, completato da Spagna e dalla Slovacchia padrona di casa. Si gioca a Trnava, a circa 50 chilometri dalla capitale Bratislava, nei quattro precedenti agli Europei U21 tre vittorie per gli Azzurrini e un pareggio, con l’ultima sfida tra le due compagini nel 2021 a Frosinone, un’amichevole che ha visto l’Italia imporsi 4-2.

La sfida tra Italia e Romania è in programma oggi, mercoledì 11 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori; Casadei, Prati, Pisilli; Baldanzi, Fazzini; Ambrosino. Ct. Nunziata

Romania (4-2-3-1): Hindrich; Sirbu, Ignat, M. Ilie, Borza; Akdag, Mihai; R. Ilie, Stoica, Corbu; Munteanu. Ct. Pancu

Italia-Romania, come tutte le partite degli Azzurrini agli EuropeI Under 21, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Sulla Rai saranno visibili inoltre altre tre partite della fase a gironi, su Rai Sport, e tutte le sfide dei quarti di finale, le semifinali e la finale. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.