A cura di AdnKronos

Uno Jannik Sinner spaziale batte Ben Shelton e vola in semifinale a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 9 luglio, l'azzurro ha liquidato l'americano in tre set: 7-6 6-4 6-4 il punteggio finale, in poco più di due ore e un quarto di gioco. Ora il numero uno al mondo aspetta il vincitore dell'altro quarto tra Cobolli e Djokovic per scoprire chi sarà il suo avversario nel penultimo atto del torneo.

Sinner ha parlato con sicurezza e più di qualche sorriso al termine del match: "L'altra sera non mi sentivo un vincitore e oggi sì? Sì, sicuramente i sentimenti sono diversi. Sono contento della performance di oggi, Shelton serve bene. Ce l'ho fatta e nel complesso ci stiamo affrontando spesso, ci conosciamo sempre meglio. È un onore giocare questi match davanti a voi". Jannik ha poi parlato così in relazione al traguardo della quarta semifinale Slam consecutiva: "Cos'è cambiato dalla prima con Djokovic qui? Fu speciale, non vedevo l'ora. Quando sei giovane, un anno fa tantissima differenza. Poi ti abitui a certi palcoscenici. Spero che la prossima sia una buona partita". Il pensiero finale è sul problema al gomito arrivato nel match contro Dimitrov: "Quando c'è tanta tensione nelle partite, cerchi di non pensarci. Da ieri è migliorato molto. Non voglio scuse, oggi sono riuscito a giocare il mio tennis e l'ho dimostrato. Ringrazio ancora una volta chi ha seguito la partita".