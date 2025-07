A cura di AdnKronos

Tappa 6 del Tour de France 2025. Oggi, giovedì 10 luglio, la Grande Boucle affronta la sesta frazione dell'edizione 112. Si va da Bayeux a Vire Normandie, 201.5 chilometri verso la Normandia. In maglia gialla c'è Tadej Pogacar. Ecco orario, percorso e dove vedere la sesta tappa del Tour de France 2025 in tv (anche in chiaro) e in streaming.

La sesta tappa del Tour de France 2025 di oggi, giovedì 10 luglio, prevede un percorso di 201.5 km nel Calvados, nell'Orne e nella Manica. Si parte da Bayeux, si arriva a Vire Normandie. Si tratta di una tappa con oltre 3.500 metri di dislivello positivo, con sei salite classificate (una di quarta categoria, cinque di terza). L'arrivo promette spettacolo e colpi di scena, con una salita di 700 metri al 10%.

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La sesta tappa di oggi inizierà intorno alle 12:45. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+. Eurosport visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.