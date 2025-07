A cura di AdnKronos

Yu Zidi sfiora l'impresa ai Mondiali di Singapore. Oggi, lunedì 28 luglio, la dodicenne cinese ha chiuso al quarto posto la finale dei 200 misti donne. Per l'enfant prodige da record, podio sfiorato di soli 6 centesimi in 2'09"21. Un tempo stellare vista l'età, superato solo da McIntosh (oro in 2'06"69), Walsh (argento in 2'08"58) e Harvey (bronzo a 2'09"15).

La 'super bambina' cinese è iscritta a 3 gare nei Mondiali di Singapore. Yu Zidi nuoterà anche nei 400 misti e nei 200 farfalla. Ma com'è possibile una sua partecipazione alla rassegna iridata a 12 anni? In generale, la federnuoto internazionale - World Aquatics - prevede che alle sue competizioni partecipino atleti dai 14 anni in su. Le deroghe sono possibili solo in caso di risultati cronometrici all'altezza: Yu Zidi, prima dei Mondiali, ha fatto segnare tempi 'da grande' e a Singapore ha confermato di meritare un posto ai blocchi di partenza.