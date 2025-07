A cura di AdnKronos

Thomas Ceccon vince la medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto nei 50 delfino. Per il fuoriclasse azzurro, oro a Parigi 2024 nei 100 dorso, oggi lunedì 28 luglio arriva un'altra medaglia da incorniciare dopo una prestazione super, chiusa con un 22″67 (nuovo record italiano) dietro al francese Maxime Grousset in 22.48 e argento allo svizzero Noe Ponti in 22.51.

"Peccato, potevo vincere", le parole a caldo di Ceccon, sceso in vasca 23 minuti dopo la semifinale dei 100 dorso. "Questa è una gara che posso vincere - aggiunge - ma non in queste condizioni".