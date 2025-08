A cura di AdnKronos

Gianmarco Tamberi non nasconde la delusione dopo gli Assoluti. Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 ha chiuso i Campionati italiani di Caorle al quinto posto. Per il fuoriclasse azzurro c'erano tante aspettative, ma la gara è stata vinta da Marco Fassinotti, seguito sul podio da Matteo Sioli e Manuel Lando. "Sapevo sarebbe stata una stagione difficile, ma mai avrei pensato così difficile" ha scritto Tamberi a corredo di un video postato sui suoi canali social. "Potrei trovare duemila spiegazioni per questo risultato, ma dopo la grande delusione di ieri sera ora l’unica cosa che voglio è provare a reagire".

L'azzurro ora tornerà al lavoro per il grande appuntamento di questa stagione, i Mondiali di atletica che si disputeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre. In Giappone, l'azzurro arriverà da campione in carica dopo l'oro conquistato a Budapest nel 2023. 'Gimbo', su quel palcoscenico, ha già regalato emozioni indimenticabili alle Olimpiadi di quattro anni fa, insieme a Marcell Jacobs.