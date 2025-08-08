A cura di AdnKronos

Carlos Alcaraz 'sfida' Jannik Sinner a Cincinnati e va a caccia del primo posto nel ranking Atp. Il tennista spagnolo scenderà in campo nel Masters 1000 americano, proprio come l'azzurro, per iniziare la stagione sul cemento, che culminerà negli US Open 2025, vinti lo scorso anno proprio da Sinner. Alla vigilia dell'esordio ufficiale, che avverrà al secondo turno contro il vincente della sfida tra Bellucci e Dzumhur, Alcaraz ha fissato l'obiettivo in conferenza stampa.

"Il mio obiettivo da qui a fine della stagione è tornare a essere il numero uno del mondo", ha detto lo spagnolo, sfidando così apertamente il primato di Sinner, che tra Cincinnati e US Open dovrà difendere 3000 punti, mentre Alcaraz solo 60. Inevitabile quindi una domanda sulla rivalità con l'azzurro: "Entrambi abbiamo raggiunto traguardi importanti in poco tempo e sono felice della rivalità che stiamo creando. In realtà però non ci penso troppo, è una cosa che riguarda la gente. Sinner ed io avremo ancora tanti anni per continuare a sfidarci".

Poi Alcaraz è tornato sulla finale di Wimbledon, persa proprio contro Sinner in quattro set, torneo a cui arrivava da campione in carica: "Prima o poi doveva accadere di perdere una finale Slam", ha detto Carlos con il sorriso, "è stata una situazione nuova per me, ma bisogna essere pronti anche a questo. Ovviamente speravo che non accadesse, non vorrei mai perdere una finale, ma sono uscito dal campo orgoglioso, pensando che è capitato a tutti nella storia del tennis. Ci ho messo alcune ore a superare la sconfitta, ma alla fine ero comunque grato di aver vissuto una finale di Wimbledon".