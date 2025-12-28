A cura della Redazione

Il Napoli gioca a Cremona, ma sugli spalti batte forte anche il cuore azzurro del Nord Italia. Sono tanti i tifosi partenopei che non fanno mancare il loro sostegno alla squadra, portando con sé passione, appartenenza e identità, anche lontano da casa.

Tra loro c’è Giuseppe Cardone di Torre Annunziata, docente in una scuola superiore di Verona e napoletano nel cuore. Giuseppe è figlio del nostro collaboratore, nonché studioso di storia locale, giornalista e scrittore, Salvatore, tifosissimo del Savoia ma lontano da casa segue il Napoli insieme al Club Napoli Verona, guidato dal presidente Gerardo Cervone, napoletano doc e punto di riferimento per i tifosi azzurri della città scaligera.

Allo stadio Giovanni Zini, tra cori e bandiere, spicca un vessillo particolare: quello con Lupo Alberto. Non è una scelta casuale. Il celebre personaggio dei fumetti, infatti, nacque con riflessi ispirati ai lupi siberiani e nel tempo ha assunto una colorazione che richiama proprio l’azzurro della maglia del Napoli.

Un dettaglio che racconta più di mille parole: il Napoli non è solo una squadra, ma un simbolo che unisce generazioni, territori e storie personali, capace di far sentire a casa anche chi vive lontano dal Golfo.

