A cura della Redazione

Al Palasir di Santa Maria degli Angeli è andata in scena la finale Under 16 che ha visto fronteggiarsi i sestetti di Pieralisi Jesi ed Academy Fiamma Torrese.

Le oplontini sono arrivate all’ultima sfida dell’importantissimo torneo nazionale di Assisi senza perdere nemmeno un set e offrendo una pallavolo di ottimo livello. Nella finale, però, la Pieralisi Jesi ha avuto la meglio sulla Fiamma.

Così Coach Salerno: “Nonostante le defezioni, siamo arrivate in finale ed abbiamo disputato un bel torneo. Le ragazze sono state formidabili, mettendosi alla prova in questa importante competizione. Siamo soddisfattissimi, non è mai semplice arrivare al secondo posto di un torneo nazionale di rilievo”.