Savoia 1908, Emanuele Filiberto rafforza il progetto: The RoyaLand Company acquisisce il 90% del club

A cura della Redazione

Nuova tappa nel percorso di crescita del Savoia 1908. Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato che The RoyaLand Company Ltd., società internazionale quotata sul mercato OTCQB degli Stati Uniti e da lui controllata, ha completato l’acquisizione del 90% delle quote del club biancoscudato.

Una notizia che potrebbe apparire come un cambio di proprietà, ma che lo stesso Emanuele Filiberto ha voluto chiarire fin da subito. L’operazione, infatti, non rappresenta una cessione del Savoia a soggetti terzi, bensì un rafforzamento della struttura societaria attraverso una holding internazionale di cui il principe è presidente, amministratore delegato e socio di maggioranza.

«Non si tratta di un cambiamento di direzione rispetto al percorso intrapreso finora - ha spiegato Emanuele Filiberto - ma del consolidamento di un progetto già avviato, attraverso una struttura capace di offrire maggiori opportunità di sviluppo, investimento e crescita».

L’obiettivo dichiarato è quello di proiettare il Savoia in una dimensione sempre più internazionale, senza perdere il legame con la città di Torre Annunziata e con la propria storia sportiva.

«Il Savoia è molto più di una società calcistica - ha sottolineato il principe -. È un patrimonio di storia, passione e appartenenza che merita di essere valorizzato con una visione ambiziosa e di lungo periodo».

Nel nuovo assetto organizzativo, il progetto sportivo sarà affidato a Nazario Matachione, socio e partner di Emanuele Filiberto, indicato come figura chiave per lo sviluppo manageriale e per la creazione di nuove partnership in Italia e all’estero.

Sul fronte della continuità gestionale, resterà invariato l’attuale Consiglio di amministrazione, mentre Arcangelo Sessa continuerà a ricoprire il ruolo di legale rappresentante del club.

L’operazione segna dunque l’avvio di una nuova fase per la società oplontina, con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa, incrementare gli investimenti e rilanciare le ambizioni sportive del club.

«Il futuro del Savoia non cambia proprietario, ma rafforza le proprie fondamenta e amplia i propri orizzonti», ha concluso Emanuele Filiberto, ringraziando tifosi, partner e sostenitori per la fiducia accordata al progetto.

Per il club biancoscudato si apre ora una stagione che punta a coniugare tradizione e innovazione, con l’ambizione di riportare il Savoia ai livelli che la sua storia e la sua tifoseria ritengono più consoni.