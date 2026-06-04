Torre Annunziata, Basketorre è vicecampione regionale nella categoria Under 17

A cura della Redazione

Grande soddisfazione per il gruppo Under 17 del Basketorre di Torre Annunziata che ha partecipato alle Final Four regionali conquistando un prestigioso secondo posto. Nel Palazzetto di Pontecagnano si presentano all’atto conclusivo della stagione le quattro compagini migliori del torneo: Picentia Pontecagnano, Basketorre, Step Back Caiazzo e Polisportiva Vico Equense. I torresi scendono in campo nella seconda semifinale opposti ai padroni di casa di Pontecagnano che possono, quindi, fare affidamento sul fattore campo.

I primi due quarti vedono il predominio dei salernitani che sembrano in serata di grazia. Gli oplontini faticano ad entrare in partita anche se riescono a tenere le distanze entro proporzioni accettabili seppur in doppia cifra. All’intervallo la gara sembra segnata, ma negli spogliatoi coach Cipriano dà la scossa, i ragazzi rientrano in campo molto più concentrati e nella seconda parte di gara la musica è ben diversa. Spagnoletti e compagni stringono le maglie difensive e cominciano a trovare con maggiore fluidità la via del canestro, comincia una lenta ma inesorabile rimonta che si concretizza ad appena un minuto dalla fine quando il Basketorre aggancia gli avversari sul 50 pari. Nel convulso finale, a pochi secondi dalla fine, è un tiro libero di Aggrey a fissare il primo e decisivo vantaggio dei cangurotti. Pontecagnano ha l’ultima palla per cercare di vincere ma la spreca e alla sirena finale il tabellone recita 51-50 per il Basketorre che festeggia tra l’entusiasmo dei suoi sostenitori e il grande fair play degli avversari che si complimentano nonostante la cocente delusione.

Il giorno dopo appuntamento con la finalissima che vede i torresi opposti al forte e favorito Caiazzo. Il Basketorre lotta per un tempo, ma deve poi cedere alla superiorità dei casertani che si aggiudicano meritatamente match e titolo. Rimane una stagione da incorniciare per l’under 17 biancoblu, un campionato condotto sempre nelle zone alte della classifica e una Final Four giocata con grande impegno e onorata fino all’ultimo secondo. Gli allievi di Ivan Cipriano sono vicecampioni regionali, risultato che dà lustro e prestigio alla società torrese troppo spesso ignorata dagli organi competenti, ma che fornisce a tanti ragazzi l’occasione di vivere esperienze indimenticabili.

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