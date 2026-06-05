Basketorre 2009, impresa a Bracciano: gli Esordienti conquistano il prestigioso torneo nazionale

A cura della Redazione

Grandissima esperienza nello scorso fine settimana per il settore minibasket del Basketorre 2009 impegnato con il gruppo Esordienti nella 20ª edizione del prestigioso Torneo Nazionale di Bracciano.

I 2014-15-16 oplontini, con la preziosa collaborazione degli amici dell’Hippo Basket Salerno, hanno infatti trionfato nella manifestazione cogliendo un successo inaspettato e proprio per questo estremamente entusiasmante.

La prima partita del torneo ha visto i piccoli oplontini superare con autorità il blasonato Roseto, mentre più equilibrato e deciso sul filo di lana è stato il secondo match con i forti padroni di casa del Basket Bracciano. Al termine della prima giornata di gara la classifica del girone ha visto il Basketorre 2009 primo e qualificato per le semifinali.

Ma da sempre la kermesse braccianese non è solo sport ma anche e soprattutto conoscenza e amicizia, così la serata del sabato ha visto le squadre cenare insieme all’aperto nella piazza di Castel Giuliano dove i giovani atleti hanno potuto condividere momenti di sana allegria creando un clima piacevole che si è riverberato sulle partite del giorno seguente.

Domenica mattina si è ritornato a giocare e nella semifinale i cangurotti hanno superato, non senza patemi, i coetanei del Blue Stars Viterbo e guadagnandosi il diritto a contendersi il piazzamento più prestigioso.

Un veloce pranzo insieme allo storico pub Crazy Bull, qualche ora di meritato riposoall’ombra dello stupendo Castello Odescalchi e, alle 18 , è arrivato il momento della finalissima: Basketorre 2009 e Basket Ladispoli opposte nella partita che assegna il trofeo.

I torresi hanno una partenza decisa, imponendo subito il proprio ritmo e concedendo poco ai pur bravi avversari, il vantaggio è poi cresciuto con l’andare della partita e alla sirena finale è stata festa grande tra complimenti reciproci con le altre squadre e applausi sinceri di tutto lo sportivissimo pubblico presente.

“Siamo davvero felici di essere tornati dopo anni a giocare il torneo organizzato dal Bracciano basket, con cui esiste un consolidato rapporto di affetto e amicizia - commenta Iolanda Tessitore - al di là della vittoria, ci fa piacere che i ragazzi abbiano potuto vivere un’esperienza sportiva sana, formativa e che ha lasciato un segno dal punto di vista umano prima che sportivo. Merito dell’impeccabile organizzazione dell’amico Luciano Cioce, che ringraziamo, e di tutto il suo ottimo staff. Per il Basketorre 2009 Bracciano è e sarà sempre un posto del cuore e consideriamo un onore esservi invitati”.

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