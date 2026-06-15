Torre Annunziata, dieci anni dopo l'ultimo incontro, Giacobbe Fragomeni torna alla Boxe Vesuviana

A cura della Redazione

A dieci anni dall’ultimo incontro disputato sul ring, l’ex campione del mondo Giacobbe Fragomeni è tornato alla Boxe Vesuviana, la palestra che lo accolse e lo preparò proprio in vista di quell’ultimo appuntamento agonistico.

Un ritorno carico di emozione per il pugile milanese, che all’epoca si allenò sotto la guida del maestro Lucio Zurlo e di Biagio Zurlo, figure che avevano già accompagnato Fragomeni in alcune delle tappe più importanti della sua carriera, dalle Olimpiadi di Sydney ai Mondiali di Houston, fino agli Europei in Bielorussia. Al suo fianco, durante la preparazione, anche Gaetano Nespro e Pasquale Perna, che contribuivano agli allenamenti e alle sessioni di sparring.

L’ingresso in palestra è stato un momento particolarmente toccante. Per chi era presente è sembrato che il tempo non fosse mai trascorso. Il primo abbraccio è stato per il maestro Lucio, seguito dall’affetto dei tanti ragazzi che negli anni hanno avuto il privilegio di allenarsi accanto a un campione apprezzato non solo per i risultati sportivi, ma anche per le sue qualità umane.

Nel corso della serata è stata inoltre consegnata a Fragomeni una targa che il Comune gli aveva dedicato anni fa e che, per una serie di circostanze, non era mai arrivata nelle sue mani. Conservata con cura e con la speranza di poterla consegnare personalmente, la targa è diventata il simbolo di un legame mai interrotto tra il campione e la realtà oplontina.

Tra aneddoti, ricordi e racconti di una vita trascorsa tra Milano e la Boxe Vesuviana, si è svolto l’incontro organizzato dall’avvocato Luigi Carbone insieme ai ragazzi del Team Fragomeni. Una serata intensa, fatta di sport, amicizia e gratitudine.

Per la Boxe Vesuviana, il messaggio è chiaro: Giacobbe Fragomeni non è stato soltanto un campione ospite della palestra, ma continuerà a essere parte della sua storia. Perché certe case, anche dopo molti anni, restano sempre casa propria.

(Nella prima foto, Fragomeni con il maestro Lucio Zurlo; nella seconda, con Gaetano Nespro e Biagio Zurlo )

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