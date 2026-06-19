Daniele Vigorito entra nello staff tecnico della Fiamma Torrese: nuove energie per il settore giovanile

A cura della Redazione

La Fiamma Torrese annuncia un importante innesto nel proprio staff tecnico: Daniele Vigorito entra ufficialmente a far parte del progetto Academy, rafforzando il lavoro dedicato al settore giovanile. Una scelta che conferma la volontà del club di continuare a investire su formazione, crescita e programmazione tecnica, con particolare attenzione alle atlete più giovani.

Le parole di Daniele Vigorito

Il nuovo membro dello staff tecnico, Daniele Vigorito, ha espresso grande entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura: “Dire di sì alla Fiamma è stato facile, lavorare con una Società che ha 45 anni di storia nel mondo della pallavolo campana è un privilegio. Un altro dei motivi della mia scelta è collaborare, confrontarsi e programmare con Adele e il suo staff renderà una stagione stimolante. L’annata sportiva sarà ancora più interessante pensando che in campo ci saranno atlete giovani anzi giovanissime”.

Focus sul settore giovanile e sulla crescita tecnica

Vigorito ha sottolineato anche la responsabilità del ruolo all’interno dell’Academy di Torre Annunziata, evidenziando l’importanza del percorso formativo: “Avrò una grande responsabilità perché allenare il settore giovanile dell’Academy di Torre Annunziata è un’occasione. Vedendo alcuni allenamenti c’è solo da continuare il lavoro certosino iniziato da Adele in questi anni”.

Tra gli obiettivi principali del nuovo staff emerge la volontà di trasmettere valori tecnici e caratteriali alle giovani atlete: “Quello che cercherò di fare è trasmettere più determinazione ed esperienza, continuando il percorso di crescita. Sono tanti gli obiettivi da centrare, ma per ottenerli ci vuole una mentalità determinata e vincente”.

Vigorito ha infine evidenziato il ruolo fondamentale della società e del contesto che circonda la squadra: “La Società e il Presidente sempre presenti, il sostegno del tifo anche, le atlete e noi dello staff pronti a ripartire. Quindi perché non accendere la Fiamma e farla ardere! Forza noi! Forza Fiamma!”.