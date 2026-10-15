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Torre Annunziata, Marco Guida dirigerà Udinese-Lecce

Torre Annunziata, Marco Guida dirigerà Udinese-Lecce

Il fischietto oplontino torna protagonista in Serie A dopo l'impegno in Champions League. I friulani cercano il riscatto dopo quattro sconfitte consecutive

(2 minuti di lettura)
A cura di Giulia Accardo

All’arbitro Marco Guida, sezione AIA di Torre Annunziata, è stata affidato il lunch match tra Udinese e Lecce valevole per la 7ª giornata del campionato Serie A in programma domenica 18 ottobre alle ore 12:30 al “Bluenergy Stadium”. Gli assistenti saranno Pietro Dei Giudici della sezione di Latina, e Gamal Mokhtar della sezione di Lecco. IV ufficiale Kevin Bonacina . Al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Alessandro Di Paolo e Niccolò Baroni.

Il fischietto di Torre Annunziata torna ad arbitrare dopo la gara di Champions League ad Istanbul tra Galatasaray e Barcellona.

Dopo sei partite di campionato, l’Udinese occupa la 15° posizione in classifica, con appena 4 punti, mentre i salentini si trovano due posizioni più sopra a 6 punti. Dopo aver inanellato quattro sconfitte consecutive, per i friuliani sarà fondamentale trovare i tre punti per invertire il trend negativo di questo inizio di stagione.

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