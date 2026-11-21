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La Juve Stabia esce sconfitta dallo stadio Alberto Braglia, battuta per 2-0 dal Modena nella dodicesima giornata del campionato di Serie B 2026-2027. Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale le Vespe hanno anche sfiorato il vantaggio, la formazione emiliana prende il sopravvento nella ripresa e conquista i tre punti grazie alle reti di Giuseppe Ambrosino e Kleis Bozhanaj.

Un risultato che lascia l'amaro in bocca alla squadra allenata da Pietro De Giorgio, capace di tenere testa agli avversari per buona parte della gara, ma incapace di contenere la pressione dei padroni di casa nella seconda frazione.

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Primo tempo equilibrato, Maistro colpisce la traversa

La partita si apre con il Modena subito propositivo. Al 7' Azzi prova la conclusione dal limite, sfiorando il palo, mentre poco dopo la Juve Stabia risponde con un colpo di testa impreciso di Di Nardo.

L'occasione più importante della prima frazione arriva al 15', quando Fabio Maistro lascia partire un potente sinistro dal limite dell'area che si stampa sulla traversa della porta difesa da Chichizola.

Un episodio che avrebbe potuto cambiare l'andamento dell'incontro.

Il Modena prova a reagire con Ambrosino e Belotti, ma la difesa stabiese riesce a contenere le iniziative degli emiliani.

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Le due squadre vanno così negli spogliatoi sul risultato di 0-0, al termine di un primo tempo combattuto e sostanzialmente equilibrato.

Nella ripresa il Modena cambia marcia

Al ritorno in campo il Modena aumenta la pressione offensiva e costringe la Juve Stabia ad arretrare.

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Al 52' Belotti si presenta davanti a Vukovic, che riesce a respingere la conclusione dell'attaccante. Poco dopo sono Santoro e Ambrosino a rendersi pericolosi, mentre il portiere stabiese interviene nuovamente su un colpo di testa dello stesso Ambrosino.

La squadra di De Giorgio fatica a ripartire e perde progressivamente terreno, lasciando l'iniziativa ai padroni di casa.

Ambrosino inventa, Bozhanaj chiude la partita

La svolta arriva al 69', quando il Modena conquista una punizione dal limite dell'area.

Sul pallone si presenta Giuseppe Ambrosino, che disegna una traiettoria perfetta sopra la barriera, battendo Vukovic e portando in vantaggio i padroni di casa.

Una rete di pregevole fattura che rompe l'equilibrio della gara.

La Juve Stabia accusa il colpo e al 76' arriva anche il raddoppio.

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Dopo un'azione nell'area stabiese, Montevago serve Bozhanaj, che approfitta dell'uscita del portiere e deposita il pallone in rete per il definitivo 2-0.

Nel finale le Vespe provano a reagire, ma senza riuscire a riaprire l'incontro.

De Giorgio: «Usciamo a testa alta»

Nonostante la sconfitta, l'allenatore della Juve Stabia Pietro De Giorgio ha evidenziato gli aspetti positivi della prestazione, soprattutto nel primo tempo.

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, è stata una bella partita tra due squadre che giocavano a calcio», ha dichiarato il tecnico nel dopogara, ricordando la traversa colpita da Maistro.

De Giorgio ha riconosciuto le difficoltà incontrate nella ripresa, ma ha sottolineato la volontà della squadra di continuare a lottare per raggiungere l'obiettivo stagionale della salvezza.

«Andiamo via a testa alta», ha ribadito l'allenatore, invitando i suoi a concentrarsi immediatamente sul prossimo impegno.

Martedì arriva il Catanzaro

Con questa vittoria il Modena sale a 26 punti, confermandosi nelle prime posizioni della classifica di Serie B.

Per la Juve Stabia è invece il momento di analizzare gli errori e ritrovare compattezza, soprattutto nella gestione delle fasi di maggiore pressione avversaria.

Il calendario offre subito un'occasione di riscatto: martedì 24 novembre le Vespe ospiteranno il Catanzaro, in una sfida importante per riprendere il cammino in campionato.

Il tabellino

Modena-Juve Stabia 2-0

Marcatori: 69' Ambrosino, 76' Bozhanaj.

Modena: Chichizola, Folino, Adorni, Nieling, Imputato, Santoro, Brugman, Bianco, Azzi, Ambrosino, Belotti. Allenatore: Daniele Galloppa.

Juve Stabia: Vukovic, Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas, Pierobon, Artioli, Karic, Maistro, Di Nardo, Sibilli. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Arbitro: Rosario Abisso.

Stadio: Alberto Braglia, Modena.