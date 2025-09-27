A cura della Redazione

Tensione ieri sera in viale Europa 20 a Casoria, davanti all’ingresso di una sala bingo. Ignoti, a bordo di un’auto, hanno lanciato un ordigno artigianale nei pressi del gabbiotto in legno situato all’ingresso del parcheggio dell’attività, dove in quel momento si trovava un addetto alla vigilanza.

Alla vista dell’esplosivo, il vigilante è fuggito dal gabbiotto riuscendo a mettersi in salvo. Subito dopo, gli aggressori hanno lanciato altri due ordigni artigianali, questa volta direttamente all’interno della struttura, distruggendola completamente, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la sezione rilievi del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, che hanno effettuato i primi accertamenti tecnici.

Le indagini sono in corso «a 360 gradi» per ricostruire la dinamica e individuare autori e movente dell’azione. Al momento non si esclude alcuna pista, dalla intimidazione alla pressione estorsiva.

Nessun ferito, ma la potenza degli ordigni e la modalità dell’attacco destano forte allarme.