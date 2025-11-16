A cura della Redazione

Il calcio è passione, ma a volte sono i soldi ad attirare di più. A Forio d’Ischia un furto in abitazione ha scosso il mondo calcistico locale.

Durante la notte ignoti sono entrati nell’appartamento del dirigente dell’A.S.D. Real Forio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza, e hanno portato via 2mila euro in contanti, tutti in banconote da 50 euro. L’uomo si è accorto del colpo solo al risveglio, mentre era in casa con la moglie.

I Carabinieri della stazione di Forio hanno passato al setaccio le immagini della videosorveglianza e un particolare ha attirato l’attenzione: il ladro, incappucciato e solo, aveva movenze e abbigliamento riconducibili a un volto noto tra i frequentatori dei locali della zona. Le indagini si sono così concentrate su un giovane del posto.

Il sospetto si è rivelato fondato: il presunto autore del furto è un calciatore 21enne del Lacco Ameno. I militari lo hanno rintracciato poche ore dopo nella zona commerciale della Chiaia, mentre passeggiava con una busta contenente capi d’abbigliamento appena acquistati. Addosso aveva ancora gli stessi vestiti utilizzati per il colpo e nelle tasche 1.400 euro in contanti, equivalenti a 28 banconote da 50 euro.

Il giovane è stato denunciato e il denaro recuperato verrà restituito al legittimo proprietario.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook