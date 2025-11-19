A cura della Redazione

Le immagini di un sistema di videosorveglianza dedicato hanno permesso ai militari del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) e ai Carabinieri della stazione di Caivano di individuare un uomo mentre dava fuoco a 25 sacchi di scarti tessili, generando una densa nube di fumo che ha raggiunto anche alcune abitazioni della zona.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 57enne, dopo aver alimentato le fiamme, si sarebbe allontanato a bordo del suo SUV. Le pattuglie, coordinate con la control room, hanno seguito i movimenti del veicolo e identificato rapidamente il proprietario.

L’uomo è stato rintracciato poche ore dopo nella sua abitazione e arrestato in flagranza differita, misura resa possibile dalla nuova normativa che amplia i casi in cui è possibile procedere all’arresto anche in assenza di contestuale intervento.

Attualmente si trova ai domiciliari, in attesa di giudizio.

L’operazione – sottolineano i Carabinieri – rappresenta un esempio concreto dell’efficacia del nuovo quadro normativo e del lavoro coordinato delle diverse articolazioni dell’Arma impegnate nella tutela ambientale del territorio.

