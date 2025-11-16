A cura della Redazione

Momenti di tensione ieri nella chiesa di via Oasi, a Giugliano in Campania, dove un uomo di 67 anni, residente in zona e già noto ai carabinieri, ha fatto irruzione durante la celebrazione della messa iniziando a suonare un tamburo.

Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Giugliano, l’uomo sarebbe entrato in chiesa pochi istanti prima della funzione e avrebbe continuato a percuotere il tamburo anche durante la celebrazione, disturbando i presenti. Dopo qualche minuto si è allontanato spontaneamente.

All’origine del gesto, secondo le prime informazioni, ci sarebbe il fastidio che l’uomo lamenta da tempo per il suono delle campane della parrocchia.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno parlato con il parroco che, al momento, non ha manifestato l’intenzione di sporgere denuncia. Non era la prima volta che il 67enne si lamentava del rumore proveniente dalla chiesa.