Comiziano, tragedia al palazzetto dello sport: operaio muore dopo una caduta dall'impalcatura

A cura della Redazione

Tragico incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 giugno, all'interno del cantiere per la riqualificazione del palazzetto dello sport di Comiziano.

Due operai sono precipitati da un'impalcatura da un'altezza di circa cinque metri mentre erano impegnati nelle attività di ristrutturazione della struttura. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Cicciano e i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Carmine Spirito, 66 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. Ricoverato inizialmente nel reparto di Rianimazione a causa delle gravi lesioni riportate, l'uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Ferito anche Bruno Sirignano, 57 anni, che ha riportato traumi agli arti inferiori. L'operaio è stato trasferito all'ospedale di Nola, dove resta ricoverato. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non destano particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

L'area del cantiere è stata sottoposta ai rilievi delle forze dell'ordine, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell'incidente che si è trasformato in una tragedia.