Terremoto magnitudo 7.8 nelle Filippine, 15 morti e oltre 100 feriti: scatta allarme tsunami

A cura della Redazione

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine oggi, lunedì 8 giugno, come riferisce lo United States Geological Survey (USGS). Almeno 15 i morti e 100 i feriti. E' scattato un allarme tsunami che prevede l'evacuazione di aree costiere. Le onde potrebbero raggiungere un'altezza tra 1 e 3 metri secondo le rilevazioni dell' US Tsunami Warning System. La scossa si è verificata alle 7.37 ora locale ad una profondità di 35 km al largo delle coste dell'isola di Mindanao.

L'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi riferisce che 12 persone sono morte nella regione Soccksargen dell'isola di Mindanao. Secondo le autorità locali, altre tre persone sono morte nella provincia di Davao Occidentale.