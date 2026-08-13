Esalazioni da depuratore nel Trapanese, morti un operaio e un operatore del 118

A cura di AdnKronos

Drammatico incidente sul lavoro a San Vito lo Capo, nel Trapanese, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto. La vittima è Davide Anselmo, 45 anni. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colto da malore a causa delle esalazioni respirate nell'impianto, in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi e l'arrivo di un'ambulanza.

Proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio, con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'Azienda sanitaria provinciale. La tragedia è avvenuta nella zona della Tonnara del Secco.

Presidente Seus: "Sconvolti e attoniti"

"Una tragedia che ci lascia sconvolti e attoniti. La Seus è a lutto e si stringe attorno ai familiari e a tutti i cari del nostro operatore Francesco Bulgarella. Un esempio di dedizione professionale fino alle estreme conseguenze, all'insegna dell'ineguagliabile e meritorio spirito di sacrificio che ogni giorno contraddistingue tutti gli addetti dell'emergenza-urgenza 118 in Sicilia", le parole di Riccardo Castr.

"In questo momento così drammatico - aggiunge Castro - siamo per l'ennesima volta orgogliosi delle grandi doti umane e professionali dei nostri 'angeli del soccorso'. Un grande abbraccio anche ai cari dell'operaio deceduto". Sulla vicenda è intervenuto anche Fabio Genco, direttore della centrale operativa di Palermo-Trapani del 118: "Un lutto che colpisce al cuore la grande famiglia del 118 siciliano. Da tutti noi un commosso abbraccio di cordoglio a tutti i cari del soccorritore della Seus e dell'operaio".