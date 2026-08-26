A cura della Redazione

E' di un centinaio di morti il bilancio, ancora provvisorio, di una violenta e improvvisa inondazione che ha interessato il bacino del fiume Bhote Koshi, nel distretto di Rasuwa nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. L'acqua ha travolto alcuni villaggi nei distretti montuosi al confine con la Cina e danneggiato infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica. Finora si registrano 100 vittime e 12 persone sono state tratte in salvo. Lo rende noto la polizia della provincia di Bagmati, secondo quanto riporta la Cnn. Tra i distretti in cui si registra il maggior numero di vittime vi sono quelli di Dhading con 18 morti, Gorkha con 19 e Chitwan con 33.

Il Kathmandu Post conferma che 403 persone risultano disperse, tra cui 341 stranieri, mentre 88 sono state soccorse. Fra i dispersi, precisano ancora le autorità nepalesi, ci sono 200 donne. Gli stranieri dispersi sarebbero originari di 26 diversi Paesi e le ultime notizie parlano di 133 indiani dispersi, 47 americani e 33 britannici. Dopo la frana registrata lungo il confine tra Cina e Nepal in Tibet ci sono stati anche tre morti e 265 dispersi nell'area.

Ma le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto sapere, parlando a margine del Meeting di Rimini, che due nostri connazionali sono rimasti coinvolti nell'alluvione, ma le loro condizioni sono buone.

"Finora sono stati ritrovati diciannove corpi. Stiamo coordinando le operazioni di salvataggio e soccorso. Anche molti nostri agenti sono irreperibili", ha spiegato all'Afp il portavoce della polizia, Abi Narayan Kafle. Sempre la polizia nepalese, riportano Nepal Tv e Radio Nepal, ha reso noto che 114 persone sono state tratte in salvo dalla zona del fiume Bhotekoshi, a Rasuwa, colpita dalle inondazioni.

Un insegnante della zona, Suman Chalise, ha raccontato di aver visto l'acqua trascinare via "otto o nove camion, insieme a case e persone". L'esercito nepalese ha inviato elicotteri e squadre di soccorso nelle aree più colpite. I danni hanno interessato anche le infrastrutture energetiche. Le autorità temono inoltre nuove piene.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha espresso vicinanza alle comunità di Nepal e Cina, colpite da devastanti inondazioni, ricordando le famiglie delle vittime e le persone ancora disperse, oltre ai soccorritori impegnati nelle operazioni. Von der Leyen ha annunciato l'attivazione di Copernicus per la mappatura delle aree, colpite in Nepal e il supporto agli interventi sul campo, assicurando che l'Ue è pronta a mobilitare ulteriore assistenza europea.