Rassegna stampa di mercoledì 26 agosto: le principali notizie dall'Italia e dal mondo

A cura della Redazione

CRONACA

Islamabad, incendio nel reparto di ginecologia: morti 14 neonati

Tragedia nella capitale del Pakistan, dove 14 neonati hanno perso la vita in un incendio scoppiato in un reparto di ginecologia. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state provocate dall'esplosione del compressore di un impianto di condizionamento. Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Terremoto di Amatrice, dieci anni dopo il Centro Italia ricorda le vittime

Sono trascorsi dieci anni dal devastante terremoto del 24 agosto 2016 che colpì Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e numerosi comuni del Centro Italia. Proseguono in questi giorni le commemorazioni delle vittime e torna al centro dell'attenzione il tema della ricostruzione. Il presidente Sergio Mattarella ha richiamato la necessità di portare a termine rapidamente un'opera complessa che interessa ancora molti territori.

Caso Ranucci, attesa per le decisioni della Rai sul futuro di Report

Settimana decisiva per Sigfrido Ranucci e la conduzione di Report. In Rai si lavora all'ipotesi di una soluzione interna per la guida della trasmissione, mentre per il giornalista non sarebbe prevista una sospensione ma potrebbe profilarsi un nuovo incarico. Il caso continua ad alimentare il confronto politico e le polemiche sull'autonomia dell'informazione del servizio pubblico.

POLITICA

Carburanti, il governo verso la proroga dello sconto sulle accise

Il caro benzina e gasolio è uno dei temi centrali della giornata politica. Lo sconto sulle accise scade oggi e il governo prepara un decreto di proroga, mentre Palazzo Chigi punta successivamente a interventi più mirati per sostenere soprattutto i redditi più bassi. Salvini chiede una misura che possa diventare più stabile, mentre l'opposizione sollecita una tassa sugli extraprofitti.

Extraprofitti, Bruxelles: spetta ai governi decidere

Continua il confronto sul possibile prelievo sugli extraprofitti delle compagnie energetiche e petrolifere. Bruxelles ha chiarito che la decisione spetta ai singoli Stati. Tajani si è detto contrario a una nuova tassa nazionale e punta sul confronto con le aziende, mentre Elly Schlein accusa il governo di non avere più alibi per evitare un intervento.

Vannacci presenta il programma di Futuro Nazionale

Fa discutere il programma politico di Roberto Vannacci, che propone tra l'altro maggiore presenza dei militari nelle città, educazione militare, politiche per favorire la natalità e una linea più conservatrice sui temi sociali. Il progetto di Futuro Nazionale continua a scuotere il centrodestra, mentre resta aperto il nodo dei futuri rapporti con la coalizione guidata da Giorgia Meloni.

ESTERI

Guerra in Ucraina, raid di Kiev in territorio russo: due morti

Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Raid ucraini hanno colpito il territorio russo, provocando almeno due morti e un ferito. Tra gli obiettivi raggiunti figurano una casa privata e un centro logistico. Sul piano diplomatico continua intanto il confronto internazionale sulle garanzie di sicurezza da offrire a Kiev e sulle possibilità di riaprire un percorso negoziale.

Ucraina, cresce il ruolo della coalizione dei “Volenterosi”

Prosegue l'iniziativa diplomatica dei Paesi europei che sostengono Kiev. La coalizione dei “Volenterosi”, guidata soprattutto da Londra, Parigi e Berlino, lavora alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e a una strategia comune per un possibile negoziato. Anche Giorgia Meloni ha ribadito la disponibilità dell'Italia a lavorare con i partner per favorire un percorso diplomatico.

ECONOMIA

Benzina e gasolio, prezzi ancora alti: famiglie in attesa delle decisioni del governo

I prezzi dei carburanti restano sotto osservazione, soprattutto sulla rete autostradale, dove nelle ultime giornate sono stati segnalati livelli particolarmente elevati. Il governo punta a evitare un aumento immediato alla scadenza dello sconto sulle accise. Sul tavolo anche misure più selettive destinate alle famiglie economicamente più esposte ai rincari.

SPORT

Tennis, impresa Cobolli-Bencic: eliminati Alcaraz e Serena Williams

Grande risultato per Flavio Cobolli, che insieme alla svizzera Belinda Bencic ha eliminato Carlos Alcaraz e Serena Williams nel doppio misto. La coppia italo-svizzera conquista così l'accesso alla semifinale dello Slam americano. Per Cobolli un risultato prestigioso dopo la semifinale raggiunta nei giorni scorsi anche al Masters 1000 di Cincinnati.

Champions League, definite altre tre qualificate

Proseguono gli spareggi che assegnano gli ultimi posti nella fase campionato della Champions League. Sabah, Bodo e Lask hanno conquistato la qualificazione, mentre sono stati eliminati Hapoel Beer Sheva, Nijmegen e Celtic. Questa sera sono in programma gli altri incontri decisivi per completare il quadro delle squadre partecipanti.

Sci, Federica Brignone nuovamente operata

Federica Brignone è stata sottoposta a un nuovo intervento chirurgico a Milano per risolvere i problemi e il dolore persistenti dopo il grave infortunio dell'aprile 2025. L'azzurra dovrà osservare alcune settimane di recupero prima di riprendere gradualmente l'attività. L'obiettivo resta quello di tornare ad allenarsi senza il dolore che l'ha accompagnata negli ultimi mesi.

Napoli, buona la prima: ora testa alla sfida con il Como

Il Napoli ha iniziato il campionato con una vittoria per 2-0 sul campo del Genoa, grazie alle reti di De Bruyne e Vergara. Gli azzurri preparano ora il debutto casalingo: domenica 30 agosto alle 18.30 è in programma Napoli-Como, valida per la seconda giornata di Serie A.