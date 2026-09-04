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Vannacci sfiora l'8% e supera Forza Italia, M5S in recupero: sondaggio politico

Vannacci sfiora l'8% e supera Forza Italia, M5S in recupero: sondaggio politico

Futuro Nazionale del generale Vannacci supera Forza Italia, mentre il M5S recupera terreno. Sono questi i dati salienti contenuti nell'ultimo sondaggio politico Youtrend per Sky TG24.

Più nel dettaglio, Fratelli d’Italia si conferma primo partito al 26,5% (+0,1% rispetto al 22 luglio). Il Partito Democratico sale al 22,2% (+0,3%) e il distacco fra i due si attesta a 4,3 punti. Il Movimento 5 Stelle registra la crescita più consistente della rilevazione e risale al 12,6% (+1,1%), recuperando il terreno perso nelle ultime settimane di luglio. Nel centrodestra si compie il sorpasso che le rilevazioni di luglio avevano preannunciato: Futuro Nazionale sale al 7,9% (+0,3%) e supera Forza Italia, che scende al 7,1% (-0,8%), diventando la quarta forza nazionale. La Lega arretra al 4,4% (-0,5%) e Noi Moderati è allo 0,9% (+0,1%).

La maggioranza di governo (FdI, FI, Lega, NM) si ferma al 38,9% (-1,1%); includendo Futuro Nazionale, l’intera area di centrodestra vale il 46,8%.

A sinistra Alleanza Verdi-Sinistra scende al 5,8% (-1%). Il Campo Largo (PD, M5S, AVS) si attesta complessivamente al 40,6%, sopra la maggioranza di governo di quasi due punti ma sotto il centrodestra allargato a FN. Nell’area centrista Azione sale al 3,9% (+0,2%), Italia Viva al 2,4% (+0,3%), mentre +Europa scende all’1,6% (-0,3%); il Partito Liberaldemocratico è all’1,3% e la lista Ora all’1,1%. L’area degli indecisi e astenuti torna a calare sensibilmente, al 33,6% (-4,4%), riassorbendo buona parte del calo di affluenza registrato a fine luglio.

 

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Futuro Nazionale del generale Vannacci supera Forza Italia, mentre il M5S recupera terreno. Sono questi i dati salienti contenuti nell'ultimo sondaggio politico Youtrend per Sky TG24.

Più nel dettaglio, Fratelli d’Italia si conferma primo partito al 26,5% (+0,1% rispetto al 22 luglio). Il Partito Democratico sale al 22,2% (+0,3%) e il distacco fra i due si attesta a 4,3 punti. Il Movimento 5 Stelle registra la crescita più consistente della rilevazione e risale al 12,6% (+1,1%), recuperando il terreno perso nelle ultime settimane di luglio. Nel centrodestra si compie il sorpasso che le rilevazioni di luglio avevano preannunciato: Futuro Nazionale sale al 7,9% (+0,3%) e supera Forza Italia, che scende al 7,1% (-0,8%), diventando la quarta forza nazionale. La Lega arretra al 4,4% (-0,5%) e Noi Moderati è allo 0,9% (+0,1%).

La maggioranza di governo (FdI, FI, Lega, NM) si ferma al 38,9% (-1,1%); includendo Futuro Nazionale, l’intera area di centrodestra vale il 46,8%.

A sinistra Alleanza Verdi-Sinistra scende al 5,8% (-1%). Il Campo Largo (PD, M5S, AVS) si attesta complessivamente al 40,6%, sopra la maggioranza di governo di quasi due punti ma sotto il centrodestra allargato a FN. Nell’area centrista Azione sale al 3,9% (+0,2%), Italia Viva al 2,4% (+0,3%), mentre +Europa scende all’1,6% (-0,3%); il Partito Liberaldemocratico è all’1,3% e la lista Ora all’1,1%. L’area degli indecisi e astenuti torna a calare sensibilmente, al 33,6% (-4,4%), riassorbendo buona parte del calo di affluenza registrato a fine luglio.

 

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