Arrestato Riccardo Bossi, il figlio del fondatore della Lega deve scontare 5 anni e 9 mesi

A cura di AdnKronos

E' stato arrestato ieri dai carabinieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto. Deve scontare un cumulo pene di 5 anni e 9 mesi di reclusione. A quanto si apprende, il primogenito del senatùr è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.

Le condanne sono per episodi che risalgono al passato, tra il 2011 e il 2020, per cui Riccardo Bossi è andato a processo per appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, un sussidio che il figlio del fondatore della Lega avrebbe ricevuto per anni, senza averne diritto.

Il primogenito del Senatur è a processo anche per presunti maltrattamenti alla madre nel 2016. In primo grado il Tribunale di Varese nel giugno 2025 lo ha condannato a un anno e quattro mesi. Una sentenza, confermata un anno più tardi dalla Corte d'Appello di Milano, contro cui ha fatto ricorso in Cassazione Riccardo Bossi, difeso dall'avvocato Federico Magnante. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Renzo Bossi: "Con Riccardo vite differenti"

"Ho appreso dagli organi di stampa quanto accaduto a Riccardo, credo che, nella vita, ognuno sia figlio delle proprie scelte e debba assumersi personalmente la responsabilità delle proprie azioni", dice all'AdnKronos, Renzo Bossi, alla Camera per la presentazione dei discorsi parlamentari del padre Umberto, fondatore della Lega. "Non spetta a me entrare nel merito delle vicende giudiziarie che lo riguardano - dice di Riccardo, primogenito del Senatur - . Ci tengo però a precisare un aspetto familiare, anche per evitare rappresentazioni che non corrispondono alla realtà. Riccardo è figlio del primo matrimonio di nostro padre Umberto e ha avuto, da sempre, un percorso di vita separato da quello mio e dei miei fratelli, figli di Manuela".