Dramma a Lucca, incendio nella notte a San Vito: 2 morti e 13 feriti

A cura della Redazione

Due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nell’incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito, a Lucca, in via Bertini, all’angolo con via Corsica. Le vittime sono un uomo di 65 anni e una donna di 73 anni. Secondo le prime informazioni relative ai soccorsi, tre persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Lucca, mentre una donna cinquantenne, classificata in codice rosso, è stata presa in carico dai sanitari e trasferita all’ospedale di Pisa. Altri cinque feriti, due adulti e tre bambini, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso della Versilia. A Pisa sono stati invece trasferiti tre pazienti in codice verde, due adulti e un bambino, oltre a un altro ferito classificato in codice giallo.

Complessivamente, per la gestione dell'emergenza sono stati movimentati nove mezzi di soccorso, tra cui un'automedica, un'ambulanza infermieristica e un'ambulanza medicalizzata. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Lucca, l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo e l'ambulanza infermieristica della Croce Verde di Lucca. Sono stati inoltre movimentati mezzi di soccorso della Misericordia, di Anpas e della Croce Rossa Italiana di Lucca e della Versilia.

Per l'evento sono stati allertati anche il Coordinamento Regionale Maxi Emergenze e l'elisoccorso. Il coordinamento dell'intervento è stato gestito dalla centrale operativa 118 Alta Toscana, con l'allertamento anche della centrale operativa 118 Livorno-Pisa. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto complessivamente le strutture di emergenza-urgenza di Lucca, Pisa e della Versilia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

"La città di Lucca si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie in questo momento di grande dolore", ha scritto sui social Mario Pardini, sindaco di Lucca, a proposito dell'incendio a San Vito. "Nella notte un grave incendio ha colpito un edificio residenziale in località San Vito, all'angolo tra Via Bertini e Via Corsica. Il bilancio purtroppo è drammatico: due persone hanno perso la vita. A loro va il nostro pensiero più profondo, ed alle loro famiglie esprimo a nome di tutta l'Amministrazione Comunale e della città di Lucca il cordoglio più sincero. Diverse persone - afferma Pardini - sono rimaste ferite e trasportate nei presidi ospedalieri di Lucca, Versilia e Pisa. Alla donna trasferita in codice rosso presso l'ospedale di Pisa e a tutti i feriti, compresi i bambini coinvolti, rivolgo l'augurio di una pronta guarigione. I nostri uffici dei Servizi Sociali sono già attivati per garantire supporto e assistenza alle famiglie evacuate".

Il sindaco Pardini ringrazia "per la tempestività e la professionalità innanzitutto i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, il personale del 118 Alta Toscana che ha coordinato l'emergenza, la centrale 118 Livorno-Pisa, l'automedica di Lucca, gli equipaggi della Misericordia di Montecarlo, della Croce Verde di Lucca, di Misericordia, Anpas e Croce Rossa Italiana di Lucca e della Versilia, e le Forze dell'Ordine, oltre al Coordinamento Regionale Maxi Emergenze e all'Elisoccorso che sono stati allertati. In tutto sono stati impiegati 9 mezzi di soccorso. Il loro intervento ha permesso di gestire una situazione estremamente complessa".