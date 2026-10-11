Verstappen domina il Gp di Singapore, Leclerc e Antonelli sul podio

A cura di AdnKronos

Max Verstappen domina in lungo e in largo il Gp di Singapore, conquistando il secondo successo stagionale dopo quello di una settimana fa a Sepang.

Oggi, domenica 11 ottobre, l'olandese della Red Bull trionfa sul circuito cittadino di Marina Bay, restando al comando della corsa dal primo all'ultimo giro, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per la McLaren di Norris che si lascia alle spalle il compagno di scuderia Oscar Piastri e l'altra Rossa di Lewis Hamilton.

Con questo risultato Antonelli ha oltre cento punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia George Russell e avrà il primo match point iridato tra due settimane ad Austin.