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Verstappen domina il Gp di Singapore, Leclerc e Antonelli sul podio

Verstappen domina il Gp di Singapore, Leclerc e Antonelli sul podio

L'olandese della Red Bull vince a Marina Bay e conquista il suo secondo successo di fila. L'italiano può essere campione tra due settimane ad Austin..

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Max Verstappen domina in lungo e in largo il Gp di Singapore, conquistando il secondo successo stagionale dopo quello di una settimana fa a Sepang.

Oggi, domenica 11 ottobre, l'olandese della Red Bull trionfa sul circuito cittadino di Marina Bay, restando al comando della corsa dal primo all'ultimo giro, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per la McLaren di Norris che si lascia alle spalle il compagno di scuderia Oscar Piastri e l'altra Rossa di Lewis Hamilton.

Con questo risultato Antonelli ha oltre cento punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia George Russell e avrà il primo match point iridato tra due settimane ad Austin.

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