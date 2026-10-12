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Allarme minicar a Roma, al setaccio immagini di 40 telecamere: repertato cappellino

Allarme minicar a Roma, al setaccio immagini di 40 telecamere: repertato cappellino

Le telecamere tra Monteverde e Testaccio stanno fornendo immagini utili per identificare i responsabili delle aggressioni del 4-5 ottobre; si indaga su due persone, forse minorenni, su una minicar nera. Il fascicolo per tentato omicidio riguarda l’attacco a Davide Iacopini, ricoverato in prognosi riservata.

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Sono una quarantina le telecamere di sorveglianza installate tra i quartieri di Monteverde e Testaccio a Roma che potrebbero fornire elementi utili a identificare i responsabili delle aggressioni avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma da parte di due persone, forse minorenni, a bordo di una minicar nera.

Le immagini vengono ora passate al setaccio dagli investigatori coordinati dal pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo in cui si procede per tentato omicidio in relazione all’aggressione più grave delle sei finora denunciate, quella all’attore Davide Iacopini, colpito con un calcio lunedì 5 ottobre in via Anton Giulio Barrili mentre si trovava su un monopattino finito poi contro un’auto e ricoverato all’ospedale San Camillo in prognosi riservata.

Intanto, anche un cappellino che avrebbe perso uno degli aggressori su ponte Testaccio è stato repertato ed è a disposizione degli inquirenti. Nelle scorse ore il pm ha ascoltato l’uomo, un avvocato con due figli minori, che a distanza di due giorni dall’ultima aggressione ha denunciato il furto della propria minicar nera diesel.

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