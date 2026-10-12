Nuoro, speleologo bloccato in grotta estratto vivo dopo oltre 27 ore

A cura di AdnKronos

Un lungo applauso dei soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpini e Speleologico e dei Vigili del fuoco di Nuoro ha accolto l'arrivo in superficie di Luca Olmetto, il 31enne di Codrongianos (Sassari), che ieri è rimasto intrappolato in una grotta in località Gorroppeddu, al confine tra Urzulei e Baunei (Nu), in Sardegna, mentre la esplorava insieme alla compagna.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dunque con esito positivo. Luca Olmetto è vigile e reattivo. L’uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie e stabilizzato dal personale medico del 118 e verrà elitrasportato in ospedale per le cure del caso dopo essere rimasto bloccato per oltre 27 ore a seguito di un crollo della volta della grotta.

Fondamentale la sinergia nelle operazioni di recupero tra il personale di Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico.