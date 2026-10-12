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Nuoro, speleologo bloccato in grotta estratto vivo dopo oltre 27 ore

Nuoro, speleologo bloccato in grotta estratto vivo dopo oltre 27 ore

Si sono concluse le operazioni di soccorso in località Girroppeddu al confine tra Urzulei e Baunei

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Un lungo applauso dei soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpini e Speleologico e dei Vigili del fuoco di Nuoro ha accolto l'arrivo in superficie di Luca Olmetto, il 31enne di Codrongianos (Sassari), che ieri è rimasto intrappolato in una grotta in località Gorroppeddu, al confine tra Urzulei e Baunei (Nu), in Sardegna, mentre la esplorava insieme alla compagna.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dunque con esito positivo. Luca Olmetto è vigile e reattivo. L’uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie e stabilizzato dal personale medico del 118 e verrà elitrasportato in ospedale per le cure del caso dopo essere rimasto bloccato per oltre 27 ore a seguito di un crollo della volta della grotta.

Fondamentale la sinergia nelle operazioni di recupero tra il personale di Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico.

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