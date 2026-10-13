Champions League, Napoli e Inter a caccia del riscatto. A Istanbul arbitra il torrese Marco Guida

Torna questa sera, martedì 13 ottobre, la Champions League, con due squadre italiane impegnate nella seconda giornata della fase campionato. Riflettori puntati soprattutto sul Napoli di Massimiliano Allegri, atteso dalla difficile trasferta spagnola contro il Villarreal, mentre l'Inter di Cristian Chivu ospiterà il Club Brugge allo stadio Meazza.

Entrambe le formazioni italiane sono chiamate a riscattare le sconfitte subite nella giornata inaugurale della competizione.

Ma la serata europea avrà anche un protagonista particolarmente caro agli sportivi di Torre Annunziata: Marco Guida, arbitro internazionale originario della città oplontina, designato dalla UEFA per dirigere l'importante sfida tra Galatasaray e Barcellona a Istanbul. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Tutte e tre le partite avranno inizio alle ore 21.

Villarreal-Napoli, gli azzurri cercano i primi punti europei

Per il Napoli si tratta di un appuntamento particolarmente delicato. La formazione allenata da Massimiliano Allegri arriva in Spagna dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal nella prima giornata di Champions League. Un risultato che rende importante conquistare punti già nella seconda uscita europea, per non complicare il cammino verso la qualificazione.

Gli azzurri sono reduci dalla vittoria in campionato contro il Frosinone, un successo che ha restituito fiducia e serenità all'ambiente dopo la delusione europea.

La trasferta all'Estadio de la Cerámica presenta tuttavia numerose insidie. Il Villarreal è una squadra tradizionalmente competitiva nelle manifestazioni continentali, capace di abbinare qualità tecnica, rapidità nelle ripartenze e organizzazione tattica.

Per il Napoli sarà fondamentale mantenere equilibrio tra i reparti, evitando di concedere spazi agli attaccanti spagnoli e cercando di sfruttare le qualità dei propri uomini offensivi.

Le scelte di Allegri: McTominay e De Bruyne per trascinare il Napoli

L'allenatore azzurro dovrebbe confermare la difesa a tre, con Milinkovic-Savic favorito su Meret tra i pali.

A centrocampo potrebbe tornare dal primo minuto Scott McTominay, giocatore fondamentale per la sua capacità di inserirsi negli spazi e garantire fisicità e dinamismo. Grande attenzione anche per Kevin De Bruyne, chiamato a mettere la propria esperienza internazionale e la qualità dei suoi passaggi al servizio della manovra offensiva.

In regia Gilmour appare favorito su Lobotka, mentre davanti Hojlund rappresenta uno dei principali riferimenti per cercare di mettere in difficoltà la retroguardia spagnola.

Allegri dovrà fare i conti anche con alcune assenze, tra cui quella di Anguissa, che riduce le possibilità di scelta nella zona centrale del campo.

Il Napoli dovrà soprattutto dimostrare di saper gestire i momenti della partita. In Champions League, infatti, gli errori vengono spesso pagati a caro prezzo, soprattutto quando si affrontano avversari abituati a competere ad alto livello.

Una prestazione convincente, accompagnata da un risultato positivo, consentirebbe agli azzurri di rilanciare le proprie ambizioni europee e affrontare con maggiore tranquillità il successivo impegno casalingo contro il Bodø/Glimt, in programma il 20 ottobre.

Inter-Brugge, i nerazzurri vogliono ripartire davanti al proprio pubblico

Anche l'Inter di Cristian Chivu è chiamata a una prova di carattere. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Real Madrid, i nerazzurri affrontano il Club Brugge con l'obiettivo di conquistare i primi tre punti nella competizione.

A San Siro l'Inter parte favorita, ma non potrà permettersi distrazioni contro una formazione belga che, pur avendo perso all'esordio contro l'Aston Villa, dispone di giocatori capaci di creare difficoltà.

Chivu dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia offensiva Lautaro Martinez-Thuram, con Barella, Calhanoglu e Zielinski a centrocampo. In difesa spazio ad Akanji, Bisseck e Bastoni.

Tra gli avversari spicca una vecchia conoscenza del pubblico nerazzurro: Yann Sommer, oggi portiere del Brugge, che tornerà a San Siro da avversario.

Per l'Inter sarà importante imporre subito il proprio ritmo, sfruttando la spinta del pubblico e cercando di evitare una seconda battuta d'arresto che renderebbe più complicato il percorso europeo.

Galatasaray-Barcellona, prestigiosa designazione per Marco Guida

La serata di Champions League avrà anche un protagonista di Torre Annunziata. Si tratta dell'arbitro internazionale Marco Guida, al quale la UEFA ha affidato la direzione dell'incontro tra Galatasaray e Barcellona, in programma a Istanbul.

Una designazione di grande prestigio per il fischietto oplontino, chiamato a dirigere una sfida tra due club di grande tradizione europea.

Guida e il curioso precedente con il Barcellona

C'è anche una curiosità statistica che accompagna la designazione dell'arbitro torrese. Nei due precedenti incontri europei diretti da Guida, il Barcellona non ha mai vinto. Quella di Istanbul sarà dunque la terza occasione in cui il direttore di gara italiano arbitrerà i blaugrana.

Ad assisterlo saranno Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti, mentre il quarto ufficiale sarà Fabio Maresca. Al VAR opererà Marco Di Bello, coadiuvato da Aleandro Di Paolo.

Per Guida, ormai stabilmente inserito tra gli arbitri italiani più apprezzati a livello internazionale, si tratta di un'ulteriore occasione per confermare le proprie qualità su uno dei palcoscenici più importanti del calcio europeo.

Una soddisfazione anche per Torre Annunziata, città che continua a essere rappresentata ai massimi livelli del calcio internazionale da uno dei suoi concittadini.

Dove vedere le partite in TV

Le sfide Villarreal-Napoli e Inter-Club Brugge saranno trasmesse alle ore 21 sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Per il Napoli appuntamento su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, mentre Inter-Brugge sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.