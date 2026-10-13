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Champions League, notte amara per Napoli e Inter: due sconfitte che complicano il cammino europeo

Champions League, notte amara per Napoli e Inter: due sconfitte che complicano il cammino europeo

Gli azzurri cadono 3-1 sul campo del Villarreal, i nerazzurri perdono 4-3 a San Siro contro il Bruges. Secondo ko consecutivo per entrambe le italiane.

(2 minuti di lettura)
A cura di Benni Gagliardi

Serata da dimenticare per Napoli e Inter nella seconda giornata della Champions League. Le due formazioni italiane escono sconfitte dai rispettivi confronti europei, complicando il percorso nella fase campionato della competizione.

Il Napoli perde 3-1 in trasferta contro il Villarreal, mentre l'Inter viene battuta 4-3 dal Club Brugge a San Siro, al termine di una sfida ricca di gol.

Per entrambe, classificatesi prima e seconda nel passato Campionato, si tratta della seconda sconfitta in altrettante partite, dopo i passi falsi all'esordio contro Arsenal e Real Madrid. Una dimostrazione palese dello scarso peso del calcio italiano nel panorama calcistico europeo.

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Napoli, pesante sconfitta in Spagna

Trasferta amara per il Napoli di Massimiliano Allegri, che esce battuto dall'Estadio de la Cerámica di Villarreal. 

Il 3-1 finale rappresenta un risultato pesante per gli azzurri, chiamati a riscattare la sconfitta interna contro l'Arsenal nella prima giornata.

La squadra partenopea gioca bene fino al gol del pareggio del Villareal, raggiunto con la complicità di Politano (vedi foto), poi buio totale. Molti giocatori partenopei hanno giocato al di sotto del loro standard abituale. Paradossalmente, nonostante i 3 gol subiti, la difesa è stata quella che si è comportata meglio. Il migliore in campo è stato Di Lorenzo, mentre i peggiori De Bruyne e McTominay, quest’ultimo ancora lontano da una condizione atletica accettabile.

Inter, sette gol a San Siro ma festeggia il Bruges

Non va meglio all'Inter di Cristian Chivu, sconfitta 4-3 dal Club Brugge davanti al pubblico di San Siro.

Una partita spettacolare nel punteggio, ma dal risultato particolarmente amaro per i nerazzurri, che cercavano il riscatto dopo il 2-1 subito dal Real Madrid al Bernabéu.

I quattro gol incassati evidenziano le difficoltà difensive di una squadra che dovrà ritrovare maggiore equilibrio per tornare competitiva anche in Europa.

Qualificazione ancora possibile, ma serve una svolta

Con zero punti dopo due giornate, Napoli e Inter si ritrovano già nella condizione di dover recuperare terreno nella classifica unica della Champions League. 

Il nuovo formato della competizione lascia ancora margini di recupero, ma rende fondamentale cambiare passo nei prossimi incontri.

Il Napoli tornerà in campo il 20 ottobre contro il Bodø/Glimt, mentre l'Inter affronterà il 21 ottobre lo Shakhtar Donetsk.

Due appuntamenti nei quali le formazioni italiane saranno chiamate a conquistare i primi punti europei, per evitare che il cammino verso la fase a eliminazione diretta diventi ancora più difficile.

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