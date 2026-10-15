Manovra 2027, il Dpb: impatto da 12,5 miliardi, sale a 26 miliardi con la flessibilità Ue

A cura di AdnKronos

È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità Ue. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del -0,54% del Pil. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del Documento programmatico di bilancio (Dpb) trasmetto a Ue e Parlamento.

Le misure per energia e difesa finanziati attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.

"La definizione puntuale degli interventi che confluiranno nel disegno di legge di bilancio di prossima presentazione al Parlamento terrà conto degli esiti delle interlocuzioni in corso con le Autorità europee finalizzate alla migliore definizione del perimetro di attivazione della clausola nazionale di salvaguardia", si legge. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le coperture: quasi 5 miliardi dal settore finanziario

La quota più consistente delle coperture della manovra non legate alla flessibilità europea arriva dalle banche e, più in generale, dal settore finanziario. Secondo quanto emerge dal Dpb, il comparto contribuirà per lo 0,21% del Pil, pari a oltre 4,6 miliardi di euro.

Seguono i tagli ai ministeri, che valgono lo 0,05% del Pil, per oltre 1 miliardo di euro, e il settore dei giochi, con un contributo pari allo 0,03% del Pil.

Per imprese misure contro rincari elettrici e investimenti green

Gli interventi destinati alle imprese saranno volti a rafforzare la competitività del sistema produttivo nonché al sostegno ai prezzi dell’energia elettrica per quota parte dei consumi, alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici attraverso, in particolare, maggiori contributi agli investimenti per impianti fotovoltaici, per la promozione del biometano e per la riconversione di impianti a biogas esistenti.

"Il miglioramento della capacità di programmazione della spesa contribuirà a rendere più efficace l’impiego delle risorse disponibili e a sostenere il conseguimento degli obiettivi della manovra. Concorrono al finanziamento della manovra, inoltre, misure a carico del settore finanziario e in materia di giochi", si aggiunge.

Difesa nazionale, sicurezza energetica e investimenti strategici

"La manovra consentirà inoltre di rafforzare la difesa nazionale e la sicurezza energetica attraverso il ricorso agli spazi di flessibilità derivanti dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, nel rispetto degli obiettivi programmatici di crescita della spesa netta delineati nel Dpfp 2026".

"Particolare rilievo sarà attribuito al finanziamento degli investimenti strategici e infrastrutturali, considerati una leva per sostenere la crescita e rafforzare la capacità produttiva del Paese. In questo ambito, gli interventi in materia di sicurezza energetica saranno orientati anche al rafforzamento degli investimenti sulla rete ferroviaria e al potenziamento delle infrastrutture pubbliche, con particolare riferimento a scuole, ospedali, università, impianti sportivi e bacini idroelettrici".