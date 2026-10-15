PizzaVille di Siderno, unione di cucina, territorio e solidarietà

A cura della Redazione

La pizza come espressione di un mestiere, legame con il territorio e occasione di incontro per la comunità: questa è la prospettiva di Vincenzo Fotia che, anche quest’anno, è tra i protagonisti e organizzatori del PizzaVille 2026 di Siderno.

Dal 15 al 18 ottobre, in piazza Portosalvo, il festival riunirà le realtà della ristorazione locale in quattro giornate dedicate al gusto, alla convivialità e alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche della Locride.

Un appuntamento che punta a coinvolgere il pubblico attraverso differenti proposte di pizza musica e intrattenimento, rendendo la piazza un luogo di condivisione e promozione del territorio. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Vincenzo Fotia esprime il valore della manifestazione

«PizzaVille è un’occasione importante per valorizzare il lavoro dei pizzaioli e le eccellenze locali, creando un momento di incontro tra professionisti e pubblico - afferma Vincenzo Fotia -. Partecipare in prima persona significa contribuire fattivamente alla crescita di un progetto in cui credo, capace di unire la passione per la pizza, la promozione della Locride e l’attenzione verso iniziative di solidarietà. L’obiettivo è far vivere al pubblico un’esperienza di gusto, dando spazio alle competenze e alle identità che rendono unica la nostra terra».

Per l’Artigiano della Pizza, la partecipazione rappresenta, infatti, un impegno che va oltre il forno. Infatti, quella di Siderno viene inserita tra le Pizzerie Eccellenti 2026 di 50 Top Pizza, confermandosi una realtà importante per il suo percorso.

La Pizza Special: gli ingredienti per un tripudio di tradizione e gusto

A PizzaVille, Fotia porterà una proposta che mette al centro materie prime e sapori calabresi: la sua Pizza Special , unione di fiordilatte, carciofo semi-dry, prosciutto cotto di suino nero al bergamotto e caciocavallo di Ciminà.

La presenza di Fotia si articolerà, inoltre, in un’offerta che comprende pizza fritta e pizza senza glutine, ampliando le possibilità di assaggio e rispondendo a esigenze alimentari differenti.

Solidarietà e ricerca oncologica come motori dell’evento

Tema centrale di quest’edizione è la solidarietà. Infatti, per ogni pizza acquistata durante PizzaVille, un euro sarà devoluto all’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro – Sezione Locride, a sostegno della ricerca oncologica e delle iniziative portate avanti sul territorio.

Un progetto che attribuisce alla manifestazione un valore ulteriore: trasformare un gesto quotidiano, come condividere una pizza, in un contributo concreto per una causa sociale.

Con la partecipazione a PizzaVille 2026, Vincenzo Fotia rinnova, così, il proprio legame con Siderno, creando un connubio perfetto tra passione per la pizza, competenze e risorse della Locride.