Rassegna stampa di sabato 17 ottobre: a Roma manifestazione per il lavoro, Circum nuovi orari e treni

A cura della Redazione

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Esteri

Ucraina, Trump sospende le nuove sanzioni contro la Russia: Mosca esulta

Svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Russia. Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che sospende l'applicazione di gran parte delle nuove sanzioni economiche e dei dazi contro Mosca, previsti dal Graham Act, approvato appena un mese fa. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sul provvedimento pesa la volontà di contenere i prezzi dei carburanti, dopo il recente accordo tra Washington e Mosca per la fornitura di gasolio russo. La scelta ha suscitato critiche negli Stati Uniti, mentre il Cremlino ha accolto favorevolmente la sospensione.

In primo piano

Roma, oggi la manifestazione nazionale per lavoro, salari e welfare

È in programma oggi nella Capitale la manifestazione «La Via Maestra», promossa dalla Cgil e dalle associazioni aderenti per richiamare l'attenzione sul potere d'acquisto delle famiglie, sul lavoro e sulle politiche sociali. Il concentramento è previsto alle 13.30 in piazza della Repubblica, con corteo fino a piazza del Popolo. Tra gli interventi conclusivi quello del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Studenti in piazza in tutta Italia, tensioni a Torino e Roma

Giornata di mobilitazione studentesca ieri in diverse città italiane. Le manifestazioni sono state accompagnate da momenti di tensione, soprattutto a Torino, dove sono stati arrestati tre minorenni. A Roma, durante il corteo, sono state bruciate bandiere degli Stati Uniti e di Israele e sono stati segnalati lanci di bombe carta.

Economia

Manovra 2027, confronto acceso tra Governo e banche

Prosegue il confronto sulla prossima legge di Bilancio. Tra le questioni più discusse figura l'ipotesi di un contributo da circa 5 miliardi di euro a carico di banche, assicurazioni e altri operatori finanziari. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha assicurato che l'intervento sarà sostenibile, mentre l'Associazione bancaria italiana ha manifestato le proprie perplessità.

Campania e Area Vesuviana

Circumvesuviana, nuovi orari e treni: le novità per i pendolari

Da oggi, 17 ottobre, sono previste novità per il servizio ferroviario EAV sulle linee vesuviane. Il nuovo programma di esercizio contempla circa 280 corse giornaliere, con frequenze generalmente di 30 minuti su diverse tratte e una riduzione del servizio domenicale. L'azienda aveva inoltre annunciato l'introduzione di dieci nuovi convogli entro il 17 ottobre: resta da verificare quanti siano effettivamente entrati in servizio.

Acerra, colpi d'arma da fuoco contro un asilo: indaga l'Antimafia

Grave episodio ad Acerra, dove sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro un asilo. Gli investigatori stanno approfondendo la possibile pista del racket, mentre l'amministrazione comunale ha condannato l'accaduto, esprimendo fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine.

San Gennaro Vesuviano, muore operaio investito da un muletto

Un lavoratore di 30 anni è morto dopo quattro giorni di agonia in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto presso un consorzio agricolo. L'uomo era stato investito da un muletto. Aperta un'inchiesta per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Massa Lubrense, abusi edilizi in un villaggio turistico: scatta il sequestro

Un'inchiesta della Procura di Torre Annunziata ha portato al sequestro di opere realizzate senza le necessarie autorizzazioni in un villaggio turistico sul mare a Massa Lubrense. Gli accertamenti riguardano presunte irregolarità edilizie.

Sport

Serie A, oggi Venezia-Napoli: azzurri in campo alle 15

Il Napoli affronta il Venezia allo stadio Penzo alle ore 15, nella settima giornata del campionato di Serie A.

Una trasferta importante per gli azzurri, chiamati a conquistare punti prima della ripresa degli impegni europei. La partita sarà trasmessa su DAZN.

Bologna-Inter alle 18, prosegue la settima giornata

Il programma del sabato prevede anche Bologna-Inter alle ore 18, una sfida di particolare interesse per la parte alta della classifica. Il turno di campionato proseguirà domenica e si concluderà lunedì 19 ottobre.

Meteo

Campania, sabato con sole e temperature gradevoli

Prevista una giornata prevalentemente serena a Napoli e lungo la costa campana, con temperature massime intorno ai 22 gradi. Venti da nord-est e mare poco mosso. Condizioni favorevoli anche per le attività all'aperto nel territorio vesuviano.