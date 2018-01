A cura della Redazione

Informazioni più veloci per i viaggiatori. L'EAV, la holding del trasporto pubblico della Regione Campania, è su WhereApp, l'applicazione per sistemi Android e iOS che consente agli utenti di conoscere in tempo reale le variazioni di servizio, in modo da poter programmare al meglio i propri spostamenti sulle reti di mobilità gestite dall'azienda (linee flegree, ex Circumvesuviana, linea Napoli-Benevento, linea Napoli-Piedimonte Matese, linea metropolitana Piscinola-Aversa).

Si tratta di un servizio geolocalizzato, ossia il viaggiatore potrà essere informato su ciò che sta accandendo solo sulla tratta su cui viaggia o relativamente ai punti di interesse selezionati: quindi verrà a conoscenza, ad esempio, di ritardi e soppressioni di corse, disservizi, scioperi, ecc..

Per usufruirne, basterà scaricare sul proprio smartphone l'app da Play Store e Apple Store, senza fornire alcun numero di telefono. Né tantomeno, chi invierà il messaggio informativo, conoscerà l'utenza di ricezione.

Per ogni ulteriore informazione, clicca qui.

