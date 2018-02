A cura della Redazione

Esperienza straordinaria per la bella e brava cantante di Torre Annunziata Erika De Vivo. E' infatti impegnata come attrice nella sitcom "Il Commissario Spiedone", dove interpreta il ruolo di una poliziotta... trendy, personaggio molto fashion dall'aspetto mozzafiato.

La fiction - prodotta da Cteprocutions - è tutt'ora in lavorazione, sono in corso le rirpese in Puglia che procederanno fino a settembre.

La regia è di Matteo Pedone, che recita anche il ruolo di protagonista. Insieme ad Erika, che compirà 23 anni il prossimo aprile, del cast fanno parte, tra gli altri, Alvaro Vitali (il famoso Pierino e Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento), Francesco Benigno ("Mary per sempre"), Maurizio Nicolosi, Sabino Matera, Gerardo Placido, Maurizio Mattioli, Rocco Pietrantonio, Giovanna De Crescenzo, e Alessandro Calabrese, concorrente del Grande Fratello 14.

(nella foto di copertina, Erika De Vivo con il regista-attore Matteo Pedone)

