A cura della Redazione

Allerta meteo in Campania. Questa volta per vento forte e mare agitato. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità "giallo" valevole per le prossime 24-36 ore.

I venti forti spireranno da nord-est con possibili raffiche nei temporali. Mare agitato lungo le coste.

