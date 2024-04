A cura della Redazione

Un bagno di folla e uno stuolo di eleganti signore, un profumo acuto di Chanel che si spandeva confondendosi nell’aria al cospetto del nostro idolo orrido e bello accucciato alla costa, in una magica giornata primaverile ha felicemente celebrato i suoi 40 anni di attività della Dimaioflex.

Oltre ad amici, clienti e fornitori che nel corso del tempo trascorso hanno contribuito al successo dell’azienda, fiore all’occhiello della cittadina pedemontana vesuviana, hanno partecipato all’evento l’intera famiglia Di Maio con tutti i rispettivi dipendenti.

Nell’aprile del 1984 nasce la Dimaioflex. L’azienda in origine era solo un piccolo laboratorio artigianale a conduzione familiare, voluto dagli instancabili Gennaro e Domenico Di Maio. Nel 1989 la società diviene l’attuale Dimaioflex snc, impiegando al suo interno sempre più personale.

Col tempo il modesto laboratorio artigianale a conduzione familiare si è trasformato in un’azienda di successo, con sedi in diverse città ed una vasta rete di distribuzione.

La costante ricerca di innovazione e l’adattamento alle nuove tecnologie hanno reso l’azienda un punto di riferimento nel settore. La storia di Dimaioflex è una testimonianza di impegno, passione e evoluzione nel settore dei materassi. Fondata con l’obiettivo di garantire il riposo di qualità, l’azienda ha conquistato un posto di rilievo nel mercato grazie alla sua dedizione per l’arte del sonno. Dai materassi in lattice ai modelli memory foam e a molle, attualmente la Dimaioflex offre una vasta gamma di soluzioni su misura per ogni cliente.

L’evento ha rappresentato un connubio di affetto tributato ai fratelli Di Maio. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Trecase, nonché presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, che ha conferito ai fratelli Di Maio una targa d’onore a riconoscenza del loro fattivo operato.