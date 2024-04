A cura della Redazione

In occasione del passaggio sul territorio di Torre Annunziata della seconda tappa del Giro Mediterraneo in Rosa, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione ha firmato un’ordinanza che istituisce divieti di sosta e divieti di circolazione, a partire da una certa ora, lungo le strade interessate al transito della carovana in rosa.

A partire dalle ore 07:30 e fino a cessata esigenza prevedibile non prima delle 16:00, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nelle seguenti strade cittadine:

via Plinio, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Andolfi e l’intersezione con traversa Plinio;

via Vittorio Veneto, ambo i lati, nel tratto compreso tra traversa Plinio e traversa Maresca;

traversca Maresca, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vesuvio e l’intersezione con via Maresca;

via Maresca, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Simonetti e l’intersezione con corso Umberto I;

corso Umberto I, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Maresca e l’intersezione con via Prota e viale Pastore.

La sospensione della circolazione per tutti i veicoli, per i pedoni e per gli animali a partire dalle ore 14:00 e fino a fine corsa, e comunque fino a quando non siano transitati i veicoli autorizzati recanti cartelli mobili di “fine gara ciclistica”, prevedibile per le 16:00, nelle seguenti strade cittadine:

via Plinio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Andolfi e l’intersezione con via traversa Plinio;

via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via traversa Plinio e via Vesuvio;

traversa maresca;

via Maresca, nel tratto compreso tra via Simonetti e corso Umberto I;

corso Umberto I nel tratto compreso tra via Maresca e via Prota.

L’ordinanza prevede, inoltre, in via temporanea e con efficacia dalle ore 14:00 di sabato 20 aprile e fino a cessata esigenza prevedibile per le 16:00:

l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra in direzione Boscoreale in via Settetermini, all’altezza dello sbocco del complesso abitativo denominato Parco Penniniello;

l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in direzione Boscoreale in via Settetermini, all’intersezione con via Carminiello;

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e l’istituzione temporanea del doppio senso di marcia in via Pastore, nel tratto compreso tra l’intersezione con via san Francesco di Paola e l’intersezione con via Cavour;

l’istituzione del divieto di accesso in via Poerio e l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra, in direzione via Arpaia, in via Poerio;

l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra, in direzione via Tagliamonte, in via Maresca per i veicoli con direzione di marcia Trecase/Torre Annunziata, e l’istituzione temporanea del doppio senso di marcia con annesso segnale di pericolo in via Tagliamonte;

l’istituzione del divieto di accesso in via Simonetti, altezza intersezione via Tagliamonte, per i veicoli provenienti da via Tagliamonte e da via Simonetti lato via Avallone;

l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra, in direzione via Simonetti, in via Avallone;

l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra, in direzione via Gambardela, in via delle IV Giornate;

l’istituzione del divieto di accesso in via Gambardella, altezza dell’intersezione con via delle IV Giornate, per i veicoli con senso di marcia mare/monti;

l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra, in direzione via Prota lato mare, in via Caravelli per i veicoli che procedono in direzione Torre del Greco;

l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra, in direzione via Varavelli, in via Prota per i veicoli che procedono in direzione mare/monti.

Per l'occasione, sabato 20 aprile, saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado.